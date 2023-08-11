Минск, 11 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко возобновить диалог с Польшей и постараться наладить отношения. Об этом белорусский лидер сообщил 11 августа, выступая в минском аэропорту.

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«Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога», — сказал он.

При этом Лукашенко считает, что риторика Варшавы не изменится, пока не пройдут выборы в парламент Польши, назначенные на 15 октября. Он объяснил это стремлением политиков доказать электорату, что не напрасно вооружали армию, а для этого им нужно накалять обстановку.

Лукашенко также считает, что США подталкивают Польшу к такой политике. Белорусский лидер отметил, что поляки — это славяне и должны всё понимать.

«Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше в последнее время начали заявлять об угрозах, которые якобы исходят от Белоруссии, а также перебрасывать дополнительные силы к границе с этой республикой. 1 августа польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта нарушили польскую воздушную границу. Минск назвал эти обвинения надуманными.

После этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что на территорию страны из Белоруссии пытались проникнуть бойцы ЧВК «Вагнер». При этом он не представил доказательств и не рассказал подробностей.

10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что к границе с Белоруссией отправят 10 тыс. солдат. Это решение раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал действия Варшавы безумием, так как это может спровоцировать третью мировую войну.