Варшава, 10 августа, 2023, 12:24 — ИА Регнум. На границе с Белоруссией Вооружённые силы Польши планируют разместить 10 тыс. военнослужащих. Об этом 10 августа в интервью Польскому радио заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На границе будет около 10 тыс. солдат ― 4 тыс. будут непосредственно поддерживать погранохрану, 6 тыс. будет в регионе», ― уточнил глава ведомства.

Ранее главный комендант Пограничной службы страны Томаш Прага обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить ещё тысячу солдат на польско-белорусскую границу.

Блащак добавил, что польская армия активно развивается и вооружается современным оборудованием. На сегодня её численность составляет 170 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией, в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. Как пояснил премьер-министр Матеуш Моравецкий, такие меры приняли на фоне событий с ЧВК «Вагнер». Он добавил, что опасается каких-либо непредсказуемых ситуаций.

В начале июля на границу с Белоруссией Польша отправила 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. Менее недели спустя сюда перебросили ещё тысячу военных и две сотни единиц техники.

Позднее генеральное командование Вооружённых сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Белоруссией якобы по-прежнему опасно, а на местные патрули, по его словам, нападают агрессивные иностранцы.

Первого августа польское правительство заявило, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу Польши. В этой связи Варшава решила ещё увеличить количество войск на границе.

Как заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, министерство национальной обороны Польши пообещало дополнительно направить к границе с Белоруссией 2 тыс. военнослужащих.