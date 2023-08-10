Санкт-Петербург, 10 августа, 2023, 21:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 10 августа грузовик опрокинулся на микроавтобус, в результате чего погибла женщина, пострадали два человека. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, ДТП произошло около 16:10 возле съезда с Кольцевой автодороги на Краснофлотское шоссе из-за того, что 22-летний водитель грузовика Iveco не справился с управлением. В результате фура въехала в ограждение, задела легковой автомобиль Toyota и опрокинулась на микроавтобус Volkswagen.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса, 38-летняя женщина, и её пожилая пассажирка погибли под грузовиком, но потом одну из них достали живой.

«По уточнённым данным женщину-водителя «Фольксваген-Каравелла» после ДТП на съезде с КАД на Краснофлотское шоссе достали из автомобиля в крайне тяжёлом состоянии, но живой. Её пассажирка скончалась на месте происшествия», — сообщили в управлении МВД.

Кроме того, в микроавтобусе ехали трое детей 7—8 лет, они не пострадали. Водителя грузовика госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Полиция проводит проверку, устанавливает детали происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в Северном районе Оренбургской области в ДТП погибли два человека. Водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Honda. Погибли 25-летний водитель отечественного автомобиля и его 22-летняя пассажирка. В иномарке было четыре человека, всех их доставили в больницу.