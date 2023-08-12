Названа причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Беллы Ко
Москва, 12 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Переводчица и актриса Белла Ко, известная по съёмкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Склифосовский», скончалась в Москве в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности, развившейся на фоне онкологии. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», ― указал собеседник агентства.
Известно, что последнее время актриса боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием.
О дате и времени похорон актрисы пока данных нет.
Как сообщало ИА Регнум, актрису и переводчика Беллу Ко обнаружили 10 августа в её квартире на улице Перерва в Москве.
Белла Ко родилась 23 мая 1969 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и снималась в таких сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский».
Кроме этого, она озвучивала персонажей многих известных мультфильмов и фильмов, в том числе «История игрушек», «Суперсемейка», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и многих других.
Также голосом актрисы говорят персонажи популярнейших компьютерных игр — Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo, а также голос Беллы Ко звучит в популярном шутере от третьего лица The last of us.