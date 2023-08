Москва, 12 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Переводчица и актриса Белла Ко, известная по съёмкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Склифосовский», скончалась в Москве в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности, развившейся на фоне онкологии. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из «Спецотдел». реж Виктор Татарский. 2002. Россия Белла Ко

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», ― указал собеседник агентства.

Известно, что последнее время актриса боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием.

О дате и времени похорон актрисы пока данных нет.

Как сообщало ИА Регнум, актрису и переводчика Беллу Ко обнаружили 10 августа в её квартире на улице Перерва в Москве.

Белла Ко родилась 23 мая 1969 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и снималась в таких сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский».

Кроме этого, она озвучивала персонажей многих известных мультфильмов и фильмов, в том числе «История игрушек», «Суперсемейка», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и многих других.

Также голосом актрисы говорят персонажи популярнейших компьютерных игр — Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo, а также голос Беллы Ко звучит в популярном шутере от третьего лица The last of us.