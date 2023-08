Москва, 12 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Переводчица и актриса Белла Ко скончалась в Москве в возрасте 54 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Белла Ко

Белла Ко ушла из жизни 10 августа в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Последнее время актриса боролась с тяжёлым заболеванием.

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — рассказал собеседник агентства.

Ко Белла Хядуновна родилась 23 мая 1969 года. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Белла Хядуновна участвовала в съёмках в качестве актрисы в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других.

Однако большую известность она приобрела в качестве переводчика и актёра дубляжа. Её голосом в российском прокате разговаривали герои мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и других.

Кроме того, голосом актрисы говорят персонажи таких популярных компьютерных игр, как Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo, а также голос Беллы Ко звучит в популярном шутере от третьего лица The last of us.