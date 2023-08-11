Киев, 12 августа, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Необъективный анализ возможностей ВСУ при подготовке контрнаступления и разочарование Запада результатами боевых действий дают России серьезное преимущество в конфликте, написал в своей статье для издания The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Глава организации указал на то, что российская армия серьёзно готовилась к наступательной операции украинских войск. Хумински подчеркнул, что существует ключевая ошибка, связанная с неспособностью политиков и обозревателей признать факт того, что Вооружённые силы РФ научились и адаптировались к ведению боевых действий.

Он отметил, что аналитическая база для наступательной операции Украины была, по сути, сфальсифицирована. Эксперт также назвал складывающуюся политическую ситуацию в США и Европе бесценной для России.

Хумински уточнил, что западным странам становится политически сложнее поддерживать крупномасштабные поставки вооружений. Он допустил, что проблемы ВСУ и реакция Запада могут вызвать раскол между союзниками.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа газета из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Al Khaleej написала, что отсутствие успехов украинской армии в рамках проведения контрнаступления может привести к расколу между Украиной и Западом. В статье говорится, что обстановку усугубляет позиция украинского президента Владимира Зеленского, которого не устроили результаты июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, авторы публикации указали на экономические проблемы в западных странах и изменение отношения со стороны общественности в этих государствах к украинскому конфликту.