Лондон, 12 августа, 2023, 06:31 — ИА Регнум. В 2021 году хакеры получили доступ к северам Министерства иностранных дел Великобритании, однако правительство страны приняло решение не разглашать информацию об этом инциденте, сообщило издание inews со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам МИД в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности», — говорится в тексте публикации.

По данным источника, один из сотрудников британского МИД по ошибке загрузил вредоносную программу, которая была спрятана в электронном письме, чтобы и позволило хакерам получить доступ к большому количество ведомственной информации.

Отмечается, что британское правительство не сообщило о факте произошедшего в 2021 году взлома, поскольку опасалось «позора».

Как передавало ИА Регнум, ранее The Times сообщила, что Центр правительство связи Британии обвинил Россию в причастности к хакерской атаке на избирательную комиссию королевства. По данным газеты, хакерское нападение на компьютерную систему избиркома произошло в 2022 году, в результате чего злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей.