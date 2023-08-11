Дамаск, 12 августа, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Российские самолёты Су-34 и Су-35 в Сирии зафиксировали воздействие на них со стороны систем наведения, заявил в пятницу, 11 августа, заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

poter.simon Самолет Су-34

«С 02:13 до 02:20 двумя российскими самолётами Су-34 и Су-35 в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическом срабатыванию бортовых комплексов обороны», — говорится в сообщении.

По его словам, эти же самолёты подверглись радиолокационному воздействию со стороны двух американских истребителей пятого поколения F-35.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Вадим Кулить в ходе брифинга заявил, что беспилотные летательные аппараты MQ-9 и LEAP коалиции Соединённых Штатов Америки дважды опасно сближались с самолётами ВКС России в Сирии. Он также добавил, что над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 «коалиции» с российским Су-35.