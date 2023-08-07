Дамаск, 7 августа, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Беспилотники MQ-9 и LEAP так называемой международной коалиции, возглавляемой США, 6 августа дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией. Об этом 7 августа сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

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«Шестого августа в 10:00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности», — уточнил Кулить.

Кроме того, Кулить добавил, что в 10:49 над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 «коалиции» с российским Су-35. По дальности сближение составило менее 150 метров.

Замруководителя ЦПВС обратил внимание на высокий профессионализм российских лётчиков, которые своевременно предприняли все необходимые меры, чтобы не допустить столкновения с беспилотниками «коалиции». По словам контр-адмирала, за сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с Россией полётами БПЛА.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Тайфун», одной парой истребителей «Рафаль», одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W «коалиции», — добавил Кулить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить, российские и сирийские военнослужащие в районе города Идлиб уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта. В противном случае российские войска примут «самые решительные и жёсткие меры в отношении боевиков», которые планируют нападения на российских и сирийских военных.