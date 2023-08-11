Киев, 11 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Руководство Украины перед контрнаступлением много времени тратило на пиар, а российская армия в этом время активно готовила линию обороны, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

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«Наш противник днём и ночью, как крот, рыл окопы, заливал всё бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения», — сказал Кривонос.

Генерал назвал причиной провала контрнаступления ВСУ ошибки руководства страны. Он заявил, что в сложившейся ситуации даже продвижение украинской армии на три метра воспринимают как успех.

Кривонос также отметил, что российская армия не только успешно обороняется, но и находит возможности для наступления, выявляя слабые места у ВСУ и прорывая там линию обороны.

Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что в ВСУ считают виноватым в провале контрнаступления президента Украины Владимира Зеленского. Американский эксперт считает, что армия может сместить украинского лидера, устав от поражений, и сложить оружие.

Политический аналитик Павел Шипилин в беседе ИА Регнум отметил, что Украина может капитулировать, если российская армия возьмёт под контроль черноморские города Одессу и Николаев. В этом случае США потеряют интерес к Украине, так как им эта страна нужна для противовеса России на Чёрном море.