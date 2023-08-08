Лондон, 8 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся 19 новых позиций. Обновлённый документ опубликован 8 августа на сайте британского правительства.

Также Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии на шесть позиций. В частности, под санкции Великобритании подпало Белорусское оптико-механическое объединение «БелОМО».

Лондон 17 июля расширил список антироссийских санкций, внеся в него 14 новых позиций. Тогда в стоп-лист попали министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Министерства культуры Ольга Любимова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, председатель правительства Московской области Вячеслав Духин и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

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