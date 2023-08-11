Москва, 11 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Канадская Magna International продала российские активы за $15 млн компании «Е-мобиль». Об этом свидетельствуют данные финансовой отчётности канадской компании за II квартал.

Milos Vujinovic/Global Look Press

Продажу российских активов канадский производитель комплектующих для автомобилей завершил в начале этого месяца.

«1 августа 2023 года компания завершила продажу всех своих активов в России примерно за $15 млн, что привело к убытку в размере примерно $15 млн», — сообщила компания в отчёте.

Комментируя это решение канадской компании, газета «Коммерсантъ» уточнила, что часть активов приобрела компания «Е-мобиль», которая неизвестна на рынке, но может быть связана с бывшим главой «Уралвагонзавода» Олегом Сиенко.

После продажи на заводах комплектующих пока продолжают работать прежние директора. Поэтому, по мнению источников издания, чтобы возобновить выпуск деталей, не потребуется передачи технологий.

В России Magna принадлежали производства в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах. На заводах производят пластиковые, металлические детали и сиденья (для Volkswagen, Skoda и Ford Transit), которые покупают крупнейшие российские автопроизводители — Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Mercedes и ГАЗ.

На фоне введения антироссийских санкций на производствах начался простой. Magna ранее сообщала о том, что по итогам II квартала 2022 года ей пришлось списать $376 млн из-за простоев. По её оценкам, возобновление простаивающих производств возможно не ранее будущего года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня президент Владимир Путин на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что Россия не выгоняла никого из иностранных производителей на фоне введённых против неё западных санкций.

Немалое количество компаний покинуло Россию, но выпуск продукции на производствах не прекратился. В ряде случаев просто поменялось название, отметил президент.

В конечном итоге уход иностранных компаний в ряде случаев освободил место на российском рынке для отечественных производителей. Замещение транснациональных компаний оказалось стимулом для российской экономики, отметил Путин.