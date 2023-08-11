Донецк, 11 августа, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Отсутствие большого пальца на руке не спасло украинца Владимира Карпенко от мобилизации. В военкомате посчитали, что он годен, и отправили на фронт. Об этом украинский пленный рассказал 11 августа в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что пальца на левой руке лишился во время работы на стройке в подмосковном Одинцово, когда резал дерево циркулярной пилой. В военкомате такую травму посчитали незначительной. Он также добавил, что когда-то у него был перелом позвоночника.

«Или нет у нас уже на Украине здоровых ребят, или просто здоровые откупаются, а берут всех подряд», ― предположил мужчина.

По его словам, он полгода сидел дома, чтобы не попасть под мобилизацию, однако в январе ему всё же вручили повестку. При этом пообещали, что по его состоянию здоровья направят в батальон материального обеспечения грузчиком. Но во время начавшегося контрнаступления Карпенко отправили в Донбасс.

«У нас в роте 85% ― ограниченно пригодные», ― указал пленный.

По его словам, в контрнаступление военных бросили, не объяснив им никаких задач. Поэтому они просто сидели и ждали, когда придут российские военные, чтобы сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский пленный Юрий Романюк рассказал, что украинские власти обманом бросают в контрнаступление инвалидов и людей в возрасте. Он сам инвалид третьей группы. По его словам, группу военных из 137-го батальона морской пехоты ВСУ мобилизовали год назад в Волынской и Ровенской областях, они охраняли аэропорт в Луцке. Большинство из них имеет проблемы со здоровьем. При этом в военкомате их признали ограниченно годными.

Он добавил, что на Украине мужчин, способных вести боевые действия, уже практически не осталось, очень многие сбежали за границу. По его словам, многие украинцы просто не хотят воевать, в том числе и потому, что не испытывают к России никаких враждебных чувств.