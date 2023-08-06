Москва, 6 августа, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Украинские власти обманом бросают в контрнаступление инвалидов и людей в возрасте, рассказал РИА Новости один из пленных Юрий Романюк.

Группа военных из 137-го батальона морской пехоты ВСУ была мобилизована год назад в Волынской и Ровенской областях, охраняли аэропорт в Луцке. Большинство из них имеет проблемы со здоровьем.

«Например, я инвалид третьей группы, у меня гипертония», — сказал военный 1973 года рождения.

При этом, добавил он, в военкомате их признали ограниченно годными и заверили, что они будут только охранять аэропорт.

«В начале июля нас построили на аэродроме и сказали: ты, ты и ты уезжаете», — вспоминает Романюк.

Через пару дней их привезли в село Старомайорское, и на месте оказалось, что они находятся на самой передовой. Вскоре, вспоминает военнопленный, появились русские бойцы.

«Они крикнули нам: выходите и сдавайтесь, если хотите жить, а то гранату кинем», — рассказал он.

Бойцы ВСУ сдались российским военным. Отнеслись к ним хорошо, дали воды, заключил Романюк.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация и власти страны уже начали к этому готовиться.

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал: наступление ВСУ на запорожском участке, которое началось в июле, стоило противнику 20,8 тыс. человек и сотен единиц техники (в том числе натовской) — и фактически остановилось.