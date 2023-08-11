Москва, 11 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Структура VK Company Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, прекратит свою деятельность. Вместо неё будет создано юридическое лицо в Калининградской области. Такое решение приняли акционеры и совет директоров VK, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Новое юрлицо VK будет основано в специальном административном районе на острове Октябрьский в форме международной компании (МКПАО).

В этой связи 12 сентября VK прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведёт первичный листинг акций компании на Московской бирже.

«Последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года», ― отмечается в сообщении.

О планах провести редомициляцию VK объявила в феврале 2023 года. В компании отметили, что подавляющее большинство активов приносит выручку в России.

С 3 марта 2022 года были приостановлены торги ГДР VK на Лондонской бирже. После этого у держателей облигаций наступило право требования досрочного погашения бондов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле стало известно, что компанию «ВКонтакте» покинули генеральный директор соцсети Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор соцсети Александр Тоболь. Социальная сеть перешла под управление команды менеджеров.

Краснова и Тоболь, пояснили в пресс-службе, решили уйти из компании, чтобы заняться собственным проектом.

Ранее компания VK заявила, что не собирается увольнять своих сотрудников, которые находятся за границей. При этом отмечалось, что у неё есть часть уехавших за границу работников, имеющих доступ к закрытым данным, которым нужно либо вернуться, либо работать в проектах без доступа к закрытой информации.