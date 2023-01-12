Москва, 12 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Своих сотрудников, которые находятся за границей, не собирается увольнять компания VK, однако у неё есть часть уехавших за границу работников, которые имеют доступ к закрытым данным и которым либо предлагается возвратиться, либо работать в проектах без доступа к закрытой информации. Об этом 12 января рассказал знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА REGNUM it

«В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников и ни одна компания в России не пойдёт на такой шаг в текущих условиях», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник отметил, что в IT-компаниях, банках и государственных учреждениях имеется ряд сотрудников, имеющих доступ к критичным данным, и потому они могут работать только из офиса.

«Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличия доступов к важным данным», — добавил он.

Кроме того, отмечается, что в компании уточнили, что в VK работа ведётся в гибридном формате, а потому к графику и формату работы подходят индивидуально и работник может работать часть времени в офисе и ещё часть — удалённо.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что компания VK Group якобы намерена уволить всех уехавших сотрудников в случае их невозвращения на родину.