Москва, 3 июля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Компанию «ВКонтакте» покидают генеральный директор соцсети Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор соцсети Александр Тоболь. Социальная сеть переходит под управление команды менеджеров, сообщила 3 июля пресс-служба компании.

Алексей Майшев/ РИА Новости Логотип компании VK

Краснова и Тоболь, пояснили в пресс-службе, решили уйти из компании, чтобы заняться собственным проектом. Генеральный директор VK Владимир Кириенко поблагодарил их за достижение высоких аудиторных показателей «ВКонтакте», запуск множества успешных сервисов и большую работу для достижения технологического лидерства соцсети.

«С 3 июля 2023 года управление социальной сетью «ВКонтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Марина Краснова пришла в корпорацию VK в 2013 году, спустя шесть лет стала директором по продукту «ВКонтакте», а в 2021 году — генеральным директором соцсети.

Александр Тоболь был в VK с 2012 года. В 2019 году стал техническим директором «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков», а в 2022 году — вице-президентом по технологиям и разработке VK.

При них появились сервисы «VK Клипы», «VK Видео», «VK Звонки», «Мессенджер», «VK Знакомства», VK NFT и другие. В мае 2023 года ежедневная аудитория соцсети увеличилась до 54,2 млн пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для поиска людей «Найди меня». С его помощью пользователи могут найти друзей, знакомых и дальних родственников в случае, если контакты с ними утеряны, а информации мало.