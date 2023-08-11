Киев, 11 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Минобороны Украины закупило куртки для вооруженных сил по цене, завышенной в три раза, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

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«Куртки магически превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с $29 до $86 за штуку», — отмечает издание.

По информации издания, осенью 2022 года минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно сопроводительным документам, Киеву должны были поставить 4900 курток общей стоимостью $142 тысячи, но итоговая цена увеличилась до $421 тысячи.

Украинские журналисты выяснили, что фирма-поставщик была не турецкой, а украинской и принадлежала предпринимателю Роману Плетневу. По факту закупок возбудили уголовное дело. По итогам экспертизы выяснилось, что эти куртки нельзя использовать по назначению.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Украины уличили в закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам. В связи с этим государственная аудиторская служба страны инициировала проверку. Первыми факты нарушения опубликовали украинские журналисты. На основании их расследования выяснилось необоснованное завышение цен на продукты для военнослужащих, иногда в два-три раза. Журналисты выяснили, что минобороны заключило соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях на 350 млн долларов.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военкому Одессы может грозить расследование за незаконное обогащение и нарушение порядка несения военной службы. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военный комиссар Одесской области Украины Евгений Борисов после этого скрылся за границей. Его объявили в розыск.