Киев, 21 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины уличили в закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам. В связи с этим государственная аудиторская служба страны инициировала проверку, сообщила 21 января заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

SOPA Images via ZUMA Press Wire / ТАСС Депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая

На своей странице в соцсети она написала, что к проверке подключились и правоохранительные органы, по результатам ожидаются резонансные выводы.

Коррупционные риски не могут остаться без внимания, добавила Безуглая.

Первыми факты нарушения опубликовали украинские журналисты. На основании их расследования выяснилось необоснованное завышение цен на продукты для военнослужащих, иногда в два–три раза.

Журналисты отмечали, что минобороны заключило соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки превысила 350 млн долларов.

Также журналисты выяснили факт заключения договора минобороны с некой компанией, чей уставной капитал составляет около 27 долларов. Ранее этой фирмой уже интересовались правоохранители. В 2021 году компании аннулировали свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачи декларации.

После это госорганы стали скрывать закупки от общественности и изменили правила проведения аукционов.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что поддержка Киева со стороны Соединённых Штатов увеличивает коррупцию на Украине.