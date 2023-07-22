Одесса, Украина, 23 июля, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением бывший военный комиссар Одесской области Украины Евгений Борисов скрылся за границей. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Накануне, 22 июля украинский президент Владимир Зеленский сказал, что военкому может грозить расследование за незаконное обогащение и нарушение порядка несения военной службы. Борисова объявили в розыск.

По информации издания, Евгению Борисову «вынесли подозрение», а он уехал за границу.

Отмечается, что уже заведено дело по статье «злоупотребление служебным положением» против Борисова, который, по мнению следствия, за время спецоперации купил в Испании виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному уволить военкома за коррупцию.

Как сообщало ИА Регнум, национальная полиция Украины начала проверку возможных уголовных правонарушений по финансированию политической партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на сумму почти 3 млн гривен (более 78 тыс. долларов США).

Причастность Зеленского к коррупционным схемам раскрыл телеканал «Аль-Арабия».

Издание заявило, что украинский лидер до политической карьеры и через фирмы своих партнёров по съёмкам сериала «Слуга народа» участвовал в покупке дорогостоящих квартир в Лондоне. Тем самым Зеленский пользовался коррупцией, распространившейся на Украине.

Сотрудники киевской полиции провели обыски в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Обыски проходили в рамках дела о растрате имущества путём злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.