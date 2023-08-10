Одинцово, Московская область, 11 августа, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Пожар на площади две тысячи квадратных метров удалось локализовать спасателям в Одинцове в Московской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар произошёл на складе, расположенном по адресу: ул. Зелёная, 30 а. Склад загорелся по всей площади. В 23:53 мск объявлена локализация пожара на площади две тысячи квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура Московской области указала, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры. Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в порту города Дуйсбурга горит крупнейшая свалка металлолома в Германии. Здесь хранится около ста тонн металлолома. Жителям близлежащих районов рекомендовали держать закрытыми окна и двери.