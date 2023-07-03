Москва, 3 июля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Средняя продолжительность рабочей недели в России достигла рекордных показателей. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Согласно данным источника, в период с января по март этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю.

Отмечается, что за прошедший год фактическая продолжительность рабочей недели выросла на 15 минут, достигнув тем самым рекордных показателей.

По данным FinExpertiza, рост рабочей загрузки у граждан России связан с нехваткой персонала, повышением вовлеченности представителей женского пола в экономическую среду.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля министр труда и социальной защиты Антон Костяков сообщил о возможности введения в России четырёхдневной рабочей недели. При этом, по его словам, на данный момент нет необходимости в каких-либо изменения в трудовом законодательстве в части времени работы.