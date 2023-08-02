Варшава, 2 августа, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Отношения Польши и Украины ухудшились после высказываний министра канцелярии президента республики Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

Яблоньский добавил, что есть много вопросов, по которым Польша и Украина «не пришли к согласию». Варшава руководствуется политикой национальных интересов страны, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт начался с высказываний представителя Польши Марчина Пшидача, заявившего, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

После этого в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, где ему было заявлено, что высказывания Пшидача о неблагодарности Киева не соответствуют действительности.