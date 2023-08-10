Филадельфия, США, 10 августа, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли при стрельбе, которую открыл неизвестный в ресторане быстрого питания в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания. Об этом 10 августа сообщил местный филиал телекомпании Fox.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным полиции, злоумышленник в маске зашёл в ресторан и открыл стрельбу по двум мужчинам. Всего он выстрелил не менее 14 раз. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован.

Подозреваемый в стрельбе с места инцидента скрылся и до настоящего времени не задержан. Мотивы стрелявшего неизвестны, полиция проводит расследование и устанавливает личность злоумышленника, в том числе по записям с камер видеонаблюдения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что агенты ФБР застрелили мужчину в его доме в американском городе Прово в штате Юта при проведении обыска. Агенты спецслужбы пришли к мужчине домой с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны Джозефа Байдена, вице-президента Камалы Харрис и других представителей органов власти. Утверждается, что погибший мужчина массово публиковал угрозы в социальных сетях.