Киев, 22 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Русский добровольческий корпус проводят в Белгородской области «операцию для создания линии безопасности для защиты гражданских украинцев», заявил 22 мая представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в интервью украинскому изданию «Громадське».

Иван Шилов ИА REGNUM ДРГ

По его словам, участие принимают «исключительно россияне».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооружённые силы, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника, сообщил губернатор. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, в свою очередь, что Владимиру Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. По его словам, цель диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от ситуации в Артёмовске.