Женева, Швейцария, 10 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Темпы распространения нового варианта штамма Омикрон коронавируса SARS-CoV-2, названного EG.5, значительно выросли за последний месяц. Об этом 10 августа сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Глобальная распространённость EG.5 составила 17,4%, что представляет собой заметное увеличение по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее — с 19 по 25 июня», — говорится в релизе организации.

ВОЗ повысила категорию этого варианта коронавируса с «находящийся под наблюдением» до «представляющий интерес». При этом в организации отметили, что врачи пока не зафиксировали тяжёлых случаев заболевания у тех, кто заразился EG.5, хотя этот вариант быстро распространяется.

При этом в ВОЗ не исключили, что новый подтип штамма Омикрон может стать доминирующим в ряде стран, а также в мире.

Вариант EG.5 впервые выявили 17 феврале 2023 года, 19 июля этот подвид взяли в ВОЗ под наблюдение.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Британии сообщили о росте темпов распространения подтипа штамма коронавируса Омикрон — Eris. На острове его впервые выявили 31 июля, а уже через неделю он стал вторым по числу выявленных случаев заражения, его обнаруживают в 14,6% случаях заражения. Чаще всего в Великобритании выявляют подвид Arcturus, на него приходится почти 40% случаев SARS-CoV-2.