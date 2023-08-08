Лондон, 8 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Медики в Великобритании всё чаще выявляют среди заразившихся коронавирусом новый подтип штамма SARS-CoV-2 Омикрон — Eris. Об этом 8 августа сообщило интернет-издание The Independent.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты отметили, что впервые этот вариант коронавируса выявили 31 июля, и за неделю он стал вторым по распространённости. На Eris, последним данным, приходится 14,6% от всех выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

«В настоящее время это второй по распространённости вариант в Великобритании после Arcturus, на который приходится почти половина всех случаев заражения — 39,4%», — отметили в издании.

При этом в Великобритании начали в целом расти темпы распространения коронавируса. С 4 по 27 июля число заразившихся выросло 606 656 до 785 980.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Федеральное медико-биологическое агентство России объявило о том, что в аптеки будет поступать разработанное ведомством лекарство от COVID-19. Препарат назвали «Мир 19».

В июле директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах обновить вакцину от коронавируса. Он отметил, что осталось уладить вопрос с финансированием.