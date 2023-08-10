Екатеринбург, 10 августа, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал мягким решение суда в отношении 57-летнего Александра Неустроева, который оскорбил ребёнка в шапке с буквой Z. Об этом сообщает kp.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я считаю, что мягкое наказание очень», — сказал мэр.

Орлов отметил, что несмотря на то, что мужчина публично раскаялся, посещал эту семью, это недопустимая вещь. Также мэр подчеркнул, что к детям участников спецоперации, героев, должно быть особое отношение.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 августа оштрафовал на 7 тысяч рублей Неустроева, который оскорблял мальчика из-за буквы Z на шапке, символики специальной военной операции. Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева. По этой статье ему грозил срок до 5 лет лишения свободы.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года и попал на видео. На кадрах мужчина в жёсткой форме обругал ребёнка из-за шапки. Позже следователям Неустроев рассказал, что на Волгоградской улице возле дома 35 сделал ребёнку замечание в некорректной форме. Он сказал, что раскаивается в содеянном, и признал, что был не прав.