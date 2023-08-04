Киев, 4 августа, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Четверых граждан Украины призывного возраста обнаружили в обустроенном в фургоне тайнике при попытке выехать в Молдавию, сообщила украинская госпогранслужба.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее. Хоть водитель и заверил, что груза у него нет, но на тщательную проверку его всё равно отправили. В тайнике микроавтобуса «мужественно» прятались четверо мужчин призывного возраста. Одним словом: приехали!» — уточнили пограничники.

По информации ведомства, стоимость несостоявшейся поездки составила $4 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, Служба безопасности Украины в ходе мероприятий в нескольких областях ликвидировала восемь новых схем выезда уклонистов из страны, в результате были задержаны 15 организаторов нелегального трафика, которые обещали своим клиентам вывезти их за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг оценивалась по-разному, при этом максимальная сумма составила 12 тыс. долларов.

2 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация, и власти страны уже начали к этому готовиться. Громкие аресты военкомов за получение взяток, как и «накопление» военной техники, — часть подготовки к ней, добавил он.

С февраля 2022 года выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины запрещён. В стране действует военное положение, которое до 15 ноября 2023 года продлила Верховная рада.