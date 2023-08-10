Пекин, 10 августа, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика может принять меры в ответ на ограничения со стороны Соединённых Штатов Америки в сфере инвестиций в технологическую отрасль. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«США, ограничивая иностранные инвестиции американских компания под предлогом «снижения рисков», занимаются разрывом связей и цепочек в инвестиционной сфере, серьёзно отступают от принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции», — говорится в распространённом заявлении.

В ведомстве отметили, что подобные решения, принимаемые американскими властями, оказывают негативное влияние на предприятия, а также разрушают международный торгово-экономический порядок.

«Китай в этой связи выражает серьёзную озабоченность и оставляет за собой право принять меры», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая. В администрации президента уточнили, что этот указ предоставит министру финансов полномочия по регулированию инвестиций.

Как следует из распространённого американским Министерством финансов документа, руководство страны предполагает, что темпы развития технологий Китая угрожают национальной безопасности США.