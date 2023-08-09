Вашингтон, 10 августа, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китайской Народной Республики. Об этом говорится в заявлении, распространённом Министерством финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как следует из документа, руководство Соединённых Штатов Америки предполагает, что темпы развития технологий Китая угрожают национальной безопасности страны.

«Быстрая разработка этими странами полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий и потенциала искусственного интеллекта значительно повышает их возможности осуществлять действия, которые угрожают национальной безопасности США», — говорится в сообщении.

Представитель американской администрации уточнил, что указ Джо Байдена предоставляет министру финансов полномочия по регулированию инвестиций в структуры КНР, участвующие в связанной с нацбезопасностью деятельностью.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что президент США в четверг, 10 августа, отправит в конгресс запрос на предоставление Вооружённым силам Украины дополнительной военной помощи. Отмечается, что сумма нового запроса исчисляется миллиардами долларов.