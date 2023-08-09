США ограничили американские инвестиции в технологическую отрасль Китая
Вашингтон, 10 августа, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китайской Народной Республики. Об этом говорится в заявлении, распространённом Министерством финансов США.
Как следует из документа, руководство Соединённых Штатов Америки предполагает, что темпы развития технологий Китая угрожают национальной безопасности страны.
«Быстрая разработка этими странами полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий и потенциала искусственного интеллекта значительно повышает их возможности осуществлять действия, которые угрожают национальной безопасности США», — говорится в сообщении.
Представитель американской администрации уточнил, что указ Джо Байдена предоставляет министру финансов полномочия по регулированию инвестиций в структуры КНР, участвующие в связанной с нацбезопасностью деятельностью.
Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что президент США в четверг, 10 августа, отправит в конгресс запрос на предоставление Вооружённым силам Украины дополнительной военной помощи. Отмечается, что сумма нового запроса исчисляется миллиардами долларов.