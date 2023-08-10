Донецк, 10 августа, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли уже более 30% военной техники, предоставленной западными союзниками и НАТО, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Более 30 процентов военной техники, предоставленной Западом, ВСУ потеряли. Подавляющая часть оставшейся техники находится в режиме «латания дыр», — написал он в своём Telegram-канале 9 августа.

Кроме того, командир «Ахмата» отметил, что Вооружённые силы Украины также потеряли большую часть наилучшим образом подготовленных военных. По его словам, ВСУ формируют новые подразделения из остатков офицерского состава младшего звена.

Он также добавил, что ВСУ несут большие потери по всему периметру в зоне боевых действий, при этом противник до сих пор не смог прорвать первую линию российской обороны.

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в четверг, 10 августа, отправит в конгресс запрос на предоставление ВСУ дополнительной военной помощи, сумма которой исчисляется миллиардами долларов.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что Вооружённые силы Украины ведут серьёзную подготовку с целью прорыва с взятия под контроль Артёмовска Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что противник не обладает достаточными ресурсами для реализации этого плана.