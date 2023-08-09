Вашингтон, 10 августа, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в четверг, 10 августа, отправит в конгресс запрос на предоставление Вооружённым силам Украины дополнительной военной помощи. Об этом в среду сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг», — говорится в тексте публикации.

По данным Politico, сумма нового запроса к американскому конгрессу исчисляется миллиардами долларов. Помимо поставок Вооружённым силам Украины дополнительного вооружения, запрос включает в себя и другую помощь с американской стороны.

Кроме того, в четверг Байден также намерен запросить у конгресса одобрение на выделение средств Тайваню.

Как передавало ИА Регнум, в начале недели агентство Reuters сообщило, что власти Соединённых Штатов Америки намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.