Вашингтон, 8 августа, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Власти США планируют объявить 8 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $200 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По их сведениям, речь идет о намерении Вашингтона поставить Киеву противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие снаряды. Кроме того, Белый дом хочет направить ВСУ средства для разминирования и стрелковое оружие.

Указанное вооружение передадут из запасов Пентагона. Журналисты отмечают, что в Вашингтоне признали ошибку в неверном расчёте стоимости военной помощи, ранее полученной Украиной. Речь идёт о завышении стоимости вооружений на общую сумму $6,2 млрд.

США решили постепенно компенсировать эти средства Украине предоставлением новых пакетов помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа французский политик глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал о том, что среди американцев стало меньше тех, кто принимает украинскую сторону в конфликте с Россией. Он также указал на то, что значительно сократились финансовая поддержка Украины и отправка ей вооружений со стороны американских властей.

6 августа один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии на выборах 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны Вашингтона могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена. По мнению политика, страна «бесцельно ведёт какой-то случайный конфликт» вместо того, чтобы заниматься продвижением национальных интересов и защитой родины.