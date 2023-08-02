Вашингтон, 2 августа, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Вооружённого человека на территории Конгресса США обнаружить не удалось, пострадавших нет, заявил 2 августа журналистам представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поступил звонок относительно вооружённого человека. Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили», — сказал он.

Информация о вооружённом человеке на территории Капитолия поступила по номеру службы спасения 911.

Ранее ИА Регнум передавало, что полиция Капитолия после телефонного звонка вела поиски вооружённого человека, который якобы проник в офис Сената США. При этом подтверждений о выстрелах не поступало. Вокруг здания и внутри полиция организовала обыски.

В 2022 году волну ложных вызовов об инцидентах со стрельбой в школах зафиксировали по всему американскому штату Южная Каролина. Звонки затронули более двенадцати районов. Полиция направила в школы сотни своих сотрудников, а также обратилась к учителям и ученикам заведений с призывом соблюдать меры безопасности, заперев двери классных комнат.