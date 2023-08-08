Москва, 8 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Российские военные за последние дни освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) пять населённых пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«К территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населённых пунктов», — сказал Ганчев.

Он назвал такой результат продвижения российских военных серьёзным показателем. Ганчев добавил, что продвижение российских военных вглубь территории противника происходит достаточно активно.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 8 августа рассказал, что в ходе наступления на широком фронте на купянском направлении российские войска группировки «Запад» заняли выгодные позиции у Ольшан в Харьковской области. Он уточнил, что за сутки российские войска успешно отразили девять атак и контратак ВСУ у Новосёловского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.

The Guardian ранее сообщало, что Вооружённые силы России начали наступление в Харьковской области для освобождения региона. Как указало издание, это произошло из-за того, что ВСУ сместили акцент внимания на южное и восточное направления в зоне боевых действий.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщил, что российская армия захватила несколько опорных пунктов украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях.