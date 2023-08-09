Москва, 9 августа, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Это следует 9 августа из базы розыска ведомства.

Стрингер/ РИА Новости Андрей Загороднюк

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке базы данных.

По какой статье ведётся розыск, не уточняется.

Вместе с Загороднюком в розыск объявили бывшего первого заместителя командующего операцией объединённых сил — начальника объединённого оперативного штаба ВСУ Игоря Танцюру и экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.

Загороднюк был министром обороны Украины с период с августа 2019 года по март 2020 года. В СК России указанным лицам предъявили заочные обвинения в преступлениях против мирных жителей после того, как в 2016, 2019 и 2020 годах они, командуя подразделениями ВСУ, обстреливали мирные населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, в результате чего погибли 27 и были ранены более 100 человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса России. Уголовные дела в их отношении возбудили в марте 2023 года, им может грозить до шести лет лишения свободы. Причиной послужили прозвучавшие от Друзенко и Мосейчук в эфире украинского телеканала призывы к насилию над российскими военными. Позднее Друзенко извинился, заявив, что причиной резких заявлений стали сильные эмоции.