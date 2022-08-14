Москва, 14 августа, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Некоторые продукты питания в России традиционно растут в цене с наступлением осени. В их числе — колбасы и овощи, рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

По его словам, отдельные группы продовольственных товаров дорожают в сентябре и октябре как в России, так и в большинстве стран мира. По сравнению с летними месяцами цена растёт на молочную продукцию, яйца, колбасные изделия, овощи.

Рыбная продукция и свинина дорожают незначительно, основной рост цен в этих категориях наблюдается в конце года. Мясо птицы летом стоит дешевле всего, с осени начинается сезонный плавный рост, заявил экономист агентству «Прайм».

Кофе и чай обычно стабильны в цене, плавный рост наблюдается в рамках общей инфляции. Пик роста цен на фрукты приходится на май–июнь, в августе цены самые низкие, в сентябре начинается плавный рост.

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