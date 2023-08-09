Москва, 9 августа, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», сообщил 9 августа «Коммерсантъ».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В распоряжении издания оказалось письмо, в котором производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) уведомляет ретейлеров о повышении с 1 сентября отпускных цен на 6–9%.

«Мы расцениваем ситуацию как сложную»,— говорится в этом письме.

По данным издания, это связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая.

В материале также сообщается, что на 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов заявил, что некоторые продукты питания в России традиционно растут в цене с наступлением осени. По его словам, кофе и чай обычно стабильны в цене, плавный рост наблюдается в рамках общей инфляции.

Согласно данным Федерации отельеров и рестораторов России, цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Рост цен связан с увеличением стоимости импортных продуктов, при этом подорожание по некоторым категориям доходит до 35%.