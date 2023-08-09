Варшава, 9 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши пообещало дополнительно направить к границе с Белоруссией 2 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик Польскому агентству печати.

Вероника Советова/ТАСС

Ранее министерство внутренних дел запросило у минобороны 1 тыс. военных на границу, но пришлют вдвое больше.

«Укрепление будет не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение было принято в комитете по безопасности», — сказал Вонсик.

В июле МВД Польши отправило на границу с Белоруссией 500 полицейских, объяснив это решение «напряжённой» ситуацией.

Напряжённость на польско-белорусской границе растёт в последние дни. Варшава 1 августа заявила, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу Польши. В польский МИД по этому поводу вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

Заместитель начальника генштаба польской армии Марек Соколовский 3 августа сообщил, что к белорусской границе перебросили польские военные вертолёты. Он завил, что пилоты готовы вступить в бой в случае необходимости.

Кроме того, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что на территорию республики со стороны Белоруссии пытались проникнуть бойцы ЧВК «Вагнер». При этом он не привёл доказательств и не сообщил, почему «вагнеровцы» не стали заходить на польскую территорию.