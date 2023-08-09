Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Один из классов школы города Сергиев Посад в Подмосковье сильно пострадал от взрыва, прогремевшего утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе. Об этом ИА Регнум рассказали сотрудники школы.

Кадр из видео

«Мы живы, слава богу», — сказала одна из педагогов.

«У Ольги Анатольевны кабинет-то — всё!» — сказала другая учительница.

На кадрах видно, что в одном из классов выбило стёкла, упали шкафы, развалились парты, потолочная плитка обрушилась. В соседнем кабинете на стол обрушилось окно вместе с рамой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825137" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> От взрыва в Сергиевом Посаде пострадала школа

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва на складе пиротехники, арендованном частной компанией «Пироросс» на оптико-механическом заводе в Сергиевом посаде, пострадали 42 человека.

По словам главы города Дмитрия Акулова, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьёв, повреждения получили спорткомплекс «Луч» и жилые дома на улицах Карла Либкнехта и Осипенко.

По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.