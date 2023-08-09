Вашингтон, 9 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) на сегодняшний день является мёртвой организацией, которую следует распустить. Об этом 9 августа заявила независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, НАТО должна быть распущена. Я считаю, её следовало распустить, когда Германия воссоединилась (объединение ГДР и ФРГ состоялось в 1990 году — прим. ред.)», — сказала она в беседе с РИА Новости.

По мнению кандидата, альянс уже фактически стал «мёртвой» организацией, внутри которой имеется много несогласных с ее политикой.

«Так что я не думаю, что это действительно продлится так долго», — пояснила Сэйр.

Будущее НАТО, по её мнению, зависит от того, как долго ряд европейских стран — членов альянса, несущих на себе «основную тяжесть безумия» нынешнего руководства организации в лице США и Британии, захотят оставаться в ней и играть в «игру, разрушающую их экономики».

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля американский политик Джеффри Янг заявил, что, по его мнению, роспуск НАТО и вывод военного контингента США из Европы будет лучшим исходом для Украины. Таким образом он прокомментировал слов представителя Белого дома Джона Кирби о том, что на европейской территории сейчас момент находится свыше 80 тысяч военных ВС США.

В конце февраля сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер призвала распустить НАТО и заменить его «системой коллективной безопасности» с участием «всех основных государств» Европы. По её мнению, альянс не является гарантом безопасности и стабильности в мире, так как вёл противоречащие международному праву войны.