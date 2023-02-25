Берлин, 25 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. С призывом распустить Североатлантический альянс (НАТО) и заменить его «системой коллективной безопасности», в которой будут участвовать «все основные государства» Европы выступила сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер. Она заявила об этом 25 февраля в интервью медиагруппе Funke.

Sebastian Willnow/Global Look Press Сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер

Как отметила сопредседатель немецких левых, несмотря на конфликт на территории Украины, критика альянса со стороны этой политической силы не является устаревшей.

«Мы хотим заменить НАТО системой коллективной безопасности. Это остаётся неизменным. Стабильная международная безопасность может быть гарантирована только тогда, когда все основные государства будут интегрированы в общую систему безопасности», — сказала она.

Также Висслер опровергла заявления о якобы возможности существования угрозы для стран Прибалтики со стороны России, отметив, что НАТО не является гарантом безопасности и стабильности в мире, так как альянс вёл противоречащие международному праву войны.

Она назвала примером таких войн Афганистан и Югославию, уточнив, что расширение НАТО на восток стало частью предыстории конфликта на Украине.

В то же время сопредседатель Левой партии ФРГ отрицательно ответила на вопрос о том, является ли альянс виновником украинского кризиса, назвав расширение НАТО на восток «ошибкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что для «особо горячих голов» в НАТО выступает сдерживающим фактором ядерный потенциал России.