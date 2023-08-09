Альбукерке, США, 9 августа, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Заявление о своём намерении вскоре посетить Вьетнам сделал президент США Джозеф Байден 8 августа во время выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Нью-Мексико.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Как пояснил американский лидер, он намерен в скором времени совершить визит во Вьетнам, так как эта страна хочет улучшить отношения с США и стать полноправным партнёром. По словам Байдена, которые приводит пресс-пул Белого дома, сейчас США на фоне глобальных перемен в мире получили возможность для разумных изменений динамики взаимоотношений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что компании из Соединённых Штатов в период с января по май текущего года сократили импорт китайской продукции на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году главным торговым партнёром США стала Мексика, кроме того, Вьетнам и Таиланд также заняли в этом списке более значимые позиции после Китая.