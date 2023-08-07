Вашингтон, 7 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Компании из Соединённых Штатов в период с января по май текущего года сократили импорт китайской продукции на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом 6 августа написала американская газета The Washington Post.

VCG/Visual China Group/ТАСС

«За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — указывается в публикации со ссылкой на данные бюро переписи населения США.

В то же время высокопоставленный источник в американском минфине рассказал изданию, что общая сумма импорта из КНР с поправкой на инфляцию продолжает находиться существенной и «близкой к рекордно высокому уровню».

Уточняется, что в 2023 году главным торговым партнёром США стала Мексика, кроме того, Вьетнам и Таиланд также заняли в этом списке более значимые позиции после Китая. Ввиду всего этого американские производители стараются использовать региональные сети поставок, а не глобальные.

Также указывается, что отношения между Вашингтоном и Пекином продолжают оставаться напряжёнными, и на этом фоне американские компании стараются сокращать свою зависимость от поставок из Китая, чтобы не быть «зажатыми между соперничающими сверхдержавами».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа США направили к берегам Аляски несколько эсминцев для мониторинга перемещения военных кораблей России и Китая в этом регионе. Также в этих действиях будет участвовать американский разведывательный самолёт палубной авиации.

До этого в Пентагоне заявили, что помощник министра обороны США по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер провёл переговоры с гендиректором департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао. Стороны затронули тему отношений двух стран в сфере обороны и вопросы региональной безопасности.