В США раскрыли коварные планы по Украине
AC: Украина послужит шаблоном для распространения американского влияния на другие регионы
Вашингтон, 18 июля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Вашингтон использует Украину для достижения утраченного мирового господства. Об этом заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.
«Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинный интерес заключается в возрождении подорванных устремлений США к мировому первенству», — считает журналист.
Басевич уверен, что Америка хочет стать единственной сверхдержавой, не принимая во внимание факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира.
Как сообщало ИА Регнум, США снова покрывают Киев в ситуации с терактом на Крымском мосту, демонстрируя свою причастность к преступлениям, заявил 17 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Экс федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри заявил, что изможденный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжёлом состоянии его армии.