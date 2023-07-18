Вашингтон, 18 июля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Вашингтон использует Украину для достижения утраченного мирового господства. Об этом заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.

Matt H. Wade США

«Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинный интерес заключается в возрождении подорванных устремлений США к мировому первенству», — считает журналист.

Басевич уверен, что Америка хочет стать единственной сверхдержавой, не принимая во внимание факторы, которые свидетельствуют о возникновении многополярного мира.

Как сообщало ИА Регнум, США снова покрывают Киев в ситуации с терактом на Крымском мосту, демонстрируя свою причастность к преступлениям, заявил 17 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Экс федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри заявил, что изможденный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжёлом состоянии его армии.