Бразилиа, 9 августа, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате крушения вертолёта ВМС Бразилии в ходе учений. Об этом 8 августа сообщил новостной портал G1.

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«С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли», — сказано в сообщении минобороны Бразилии, которое цитирует портал. В военном ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Уточняется, что на борту вертолёта находились как минимум 11 человек, из них двое погибли, девять пострадавших были госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В минобороны Бразилии указали, что потерпевший крушение вертолёт UH-15 Super Cougar является многоцелевым воздушным судном, которое используется для различного рода миссий. В частности, такие вертолёты участвуют в поисково-спасательных операциях, материально-технических авиаперевозках и при пожаротушении.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели трёх человек в результате столкновения двух пожарных вертолётов, тушивших пожар на юге Калифорнии. Вертолёты столкнулись во время работ по ликвидации возгорания, и первый из них после этого благополучно приземлился неподалёку от места инцидента. Второй вертолёт потерпел крушение, погибли все три члена экипажа.