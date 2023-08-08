Москва, 8 августа, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Синоптики спрогнозировали в Москве грозу и сильные осадки утром 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства российской столицы.

Виталий Аньков/РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что порывы ветра будут достигать 17 м/с. Жителей Москвы призвали быть осторожными, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать под ними автомобили.

26 июля в столице прошёл сильнейший ливень с конца XIX века. За несколько часов на Москву вылилось 46 мм осадков. До этого рекорд зафиксировали в 1894 году, когда выпало 42,5 мм осадков. Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев заявил, что к увеличению осадков приводит глобальное потепление и что это будет способствовать и росту количества ливней в Москве.