Донецк, 8 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Криничная в пригороде Макеевки в ДНР, в результате чего повредили железнодорожное полотно. Об этом 8 августа сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение подвижного состава приостановлено. Ремонтные службы производят восстановление железной дороги», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о попытке ВСУ уничтожить железную дорогу из Крыма в Херсон. Российская ПВО сбила украинские ракеты, но он отметил, что обломки одной из них повредили будку обходчика и контактную линию. Позднее повреждения устранили.

Сальдо указал, что ВСУ вновь использовали тактику обстрела гражданской инфраструктуры и специально устроили очередную провокацию прямо перед открытием железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой.