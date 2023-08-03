Москва, 3 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 3 августа написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сергей Тарасов/РИА Новости Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян

«Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев — задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что расследование ведёт УМВД по городу Самара.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области.

Ломоносовский районный суд арестовал 30 июля заместителя мэра Архангельска Владислава Шевцова по делу о коррупции. В отношении замглавы Архангельска по городскому хозяйству, задержанному по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По версии следствия, Шевцов на протяжении двух лет совершал коррупционные преступления.